Инфляция в Украине резко замедлилась в августе. Дешевеют продукты питания

Инфляция в Украине замедлилась в годовом выражении до 8,6% в августе. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Потребительские цены в августе по сравнению с июлем снизились на 1,4%, с начала года выросли на 2,5%. Базовая инфляция в августе 2023 года по сравнению с июлем составила 0,0%, с начала года – 3,2%.

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На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 3,7%.

Больше всего (на 37,6%) подешевели овощи. На 4,2–0,1% снизились цены на фрукты, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сыры, яйца. На 2,0–0,5% выросли цены на сахар, сало, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,8%.

Одежда и обувь подешевели на 2,3%, в том числе обувь – на 2,8%, одежда – на 1,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 2,3%.

Цены на транспорт выросли на 3% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 7,4%.

В июле 2023 года годовая инфляция замедлилась до 11,3%.

По прогнозу НБУ, до конца года инфляция в Украине составит 10%, хотя еще в апреле регулятор ожидал 14,8%. В 2024 году инфляция замедлится до 8,5% (предыдущий прогноз – 9,6%). В 2025-м инфляция составит 6,0% (прогноз без изменений).

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