Подорожание бензина ускорило инфляцию в США

Годовая инфляция в США ускорилась до 3,7% в августе по сравнению с 3,2% в июле. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные американского Министерства труда.

Месячный прирост инфляции стал самым значительным за последний год, уточняют в агентстве. Базовая инфляция (без учета цен на энергоносители и продукты питания) ускорилась до 4,3%.

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Ускорение инфляции в августе вызвано преимущественно ростом цен на бензин. Также 40-й месяц подряд растут расходы на коммунальные услуги. Наблюдался заметный рост цен на авиабилеты, новые автомобили и продукты питания. Стоимость автострахования подскочила на 19% в годовом исчислении до самого высокого уровня с 1976 года.

Из-за ускорения инфляции американский центробанк на встрече в конце сентября может в очередной раз повысить учетную ставку, которая находится на 22-летнем максимуме.

Инфляция в США достигла пика в 9,1% в прошлом году, что намного выше целевого показателя ФРС в 2%.

27 июля 2023 года США подняли ставку до максимума за 22 года: инфляция слишком высока, но рецессии не будет.

4 августа опрос показал, что избиратели США недовольны экономикой, это может помешать второму сроку Байдена.

В августе инфляция в Украине резко замедлилась. Дешевеют продукты питания.

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