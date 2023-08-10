В США снова ускорилась инфляция

Инфляция в США в июле ускорилась до 3,2% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с июнем. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства труда.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, также за месяц ускорилась на 0,2% до 4,7% по отношению к июлю прошлого года.

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Более 90% роста индекса потребительских цен было связано с затратами на жилье. Выросли цены на коммунальные услуги, бензин, продовольственные товары и автострахование. Снизились цены на авиабилеты и подержаные автомобили.

Опрошенные агентством аналитики ожидали незначительного скачка инфляции в июле, что, по их мнению, не должно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) вновь повышать учетные ставки.

Центральный банк США последовательно повышал базовую процентную ставку до 5,25% — самого высокого уровня за 22 года, чтобы остановить рост цен.

Инфляция в США достигла пика в 9,1% в прошлом году, что намного выше целевого показателя ФРС в 2%.

27 июля 2023 года США подняли ставку до максимума за 22 года: инфляция слишком высока, но рецессии не будет.

27 июля Европейский центробанк повысил учетную ставку до 23-летнего максимума.

4 августа опрос показал, что избиратели США недовольны экономикой, это может помешать второму сроку Байдена.

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