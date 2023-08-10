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В США знову прискорилася інфляція

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 17:53
В США знову прискорилася інфляція - Фото
Фото: depositphotos.com

Інфляція у США у липні прискорилася до 3,2% у річному обчисленні й на 0,2% проти червня. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані міністерства праці.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на енергоносії та харчові продукти, також за місяць прискорилася на 0,2% до 4,7% до липня минулого року.

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Понад 90% зростання індексу споживчих цін було пов'язано із витратами на житло. Зросли ціни на комунальні послуги, бензин, продовольчі товари та автострахування. Знизилися ціни на авіаквитки та вживані автомобілі.

Опитані агентством аналітики очікували на незначний стрибок інфляції в липні, який, на їхню думку, не повинен вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) знову підвищувати облікові ставки.

Центральний банк США послідовно підвищував базову процентну ставку до 5,25% — найвищого рівня за 22 роки, щоб зупинити зростання цін.

Інфляція в США досягла піку в 9,1% минулого року, що набагато вище за цільовий показник ФРС у 2%.

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Роман Бриль
ФРСспоживчі ціниінфляція в США
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