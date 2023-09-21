Долар та євро подешевшали. Готівкові курси валют

У четвер, 21 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 11 коп. і складає 37,68. Курс продажу знизився на 13 коп. — до 38,43 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37 грн, максимальний – 38 грн. Для продажу мінімальний курс – також 38 грн, максимальний – 38,8 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 14 коп. і склав 40,39 грн. Курс продажу опустився на 17 коп. — до 41,39 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,25 грн, максимальний – 41 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 42 грн.

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