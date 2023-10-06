Доллар и евро подорожали. Курс валют НБУ
06.10.2023, 09:00
Фото: Pexels
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 октября курс гривни по отношению к доллару снизился на 2 копейки – 36,6216/долл. По отношению к евро национальная валюта потеряла 11 копеек – 38,5406/евро.
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