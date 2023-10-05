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НБУ отзывает банковскую лицензию и ликвидирует Укрбудинвестбанк

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05.10.2023, 18:46
НБУ отзывает банковскую лицензию и ликвидирует Укрбудинвестбанк - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Украинский строительно-инвестиционный банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В августе 2023 года НБУ отнес Укрбудинвестбанк к категории проблемных, а в сентябре признал банк неплатежеспособным.  

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Укрбудинвестбанк был основан в 2004 году. В 2007-2014 годах банк являлся основным финансовым партнером крупного строительного холдинга. До июня 2020 года совладельцем Укрбудинвестбанка был зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин. Ему принадлежало 46,31% акций финучреждения. Позже он продал свою долю.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2023 года по размеру общих активов (2,47 млрд грн) Укрбудинвестбанк занимал 45-е место среди 65 украинских банков, действовавших в стране.

По состоянию на 1 января 2023 года ключевым владельцем банка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко. Юлии Подгорниц и Людмиле Миневич принадлежат по 9,90%, Наталье Шишовой – 5,27%.

В конце июля этого года должность главы правления Укрбудинвестбанка покинул Вадим Качуровский, занимавший ее почти 11 лет. 

В апреле этого года независимым членом наблюдательного совета Укрбудинвестбанка стал экс-председатель правления НБУ, экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Роман Брыль
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