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НБУ відкликає банківську ліцензію та ліквідує Укрбудінвестбанк

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 18:46
НБУ відкликає банківську ліцензію та ліквідує Укрбудінвестбанк - Фото
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Український будівельно-інвестиційний банк". Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У серпні 2023 року НБУ зарахував Укрбудінвестбанк до категорії проблемних, а у вересні визнав банк неплатоспроможним.

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Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. У 2007–2014 роках банк був основним фінансовим партнером великого будівельного холдингу. До червня 2020 року співвласником Укрбудінвестбанку був зять Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін. Йому належало 46,31% акцій фінустанови. Згодом він продав свою частку.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) Укрбудінвестбанк посідав 45-те місце серед 65 українських банків, що діяли в країні.

Станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем'яненко. Юлії Подгорниц та Людмилі Міневич належать по 9,90%, Наталі Шишовій – 5,27%.

Наприкінці липня цього року посаду голови правління Укрбудінвестбанку залишив Вадим Качуровський, який обіймав її майже 11 років.

У квітні цього року незалежним членом наглядової ради Укрбудінвестбанку став ексголова правління НБУ, експрезидент України Віктор Ющенко.

Роман Бриль
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