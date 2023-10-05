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Обменники увеличили налоговые выплаты в 37 раз после введения авансовых налоговых взносов

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 15:36
Обменники увеличили налоговые выплаты в 37 раз после введения авансовых налоговых взносов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Обменные пункты валют заплатили 256 млн грн налогов после введения авансового взноса с налога на прибыль обменных пунктов. За мирный 2021 год все обменники уплатили 7 млн грн налогов, сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев 

После введения авансового взноса количество обменников несущественно уменьшилось, преимущественно из-за нарушений компаниями законодательства по обмену валюты, добавил Гетманцев.

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В ноябре прошлого года Верховная Рада обязала небанковские учреждения, занимающиеся обменом валюты, с 2023 года уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль.  

Этот взнос необходимо платить каждый месяц за каждый обменник.

Его размер фиксированный:

→ три минимальных зарплаты за каждый пункт обмена в больших городах с населением более 50 000 жителей;
→ одна минимальная зарплата за каждый пункт в остальных населенных пунктах.

Минимальная зарплата в 2023 году составляет 6700 грн.

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Роман Брыль
обменникналогиобмен валютыавансовый налог
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