Обменники увеличили налоговые выплаты в 37 раз после введения авансовых налоговых взносов
Обменные пункты валют заплатили 256 млн грн налогов после введения авансового взноса с налога на прибыль обменных пунктов. За мирный 2021 год все обменники уплатили 7 млн грн налогов, сообщил глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.
После введения авансового взноса количество обменников несущественно уменьшилось, преимущественно из-за нарушений компаниями законодательства по обмену валюты, добавил Гетманцев.
В ноябре прошлого года Верховная Рада обязала небанковские учреждения, занимающиеся обменом валюты, с 2023 года уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль.
Этот взнос необходимо платить каждый месяц за каждый обменник.
Его размер фиксированный:
→ три минимальных зарплаты за каждый пункт обмена в больших городах с населением более 50 000 жителей;
→ одна минимальная зарплата за каждый пункт в остальных населенных пунктах.
Минимальная зарплата в 2023 году составляет 6700 грн.
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