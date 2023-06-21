НБУ запретил отказывать в обмене старых и немного изношенных долларов

Национальный банк 20 июня ужесточил требования к банкам и обменникам из-за массовых случаев отказа принимать у граждан старые или изношенные банкноты, сообщает пресс-служба регулятора. В частности, НБУ отменил требования относительно частично поврежденных банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, подлинность которой подтверждена.

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"Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние человеческого фактора на определение степени изношенности банкноты", – говорится в сообщении.

С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны осуществляться операции инкассо.

Также НБУ запретил финучреждениям устанавливать какие-либо ограничения относительно года выпуска или номинала банкнот иностранной валюты, которая является законным платежным средством на территории соответствующего государства.

"В случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности", – подчеркнул регулятор.

К нарушителям будут применяться меры наказания, включая остановку возможности осуществления отдельных видов валютных операций и штрафы:

→ к банкам – в размере до 400 000 грн и планируется его увеличение за существенные нарушения;

→ к небанковским финансовым учреждениям – в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.