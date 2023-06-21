НБУ заборонив відмовляти в обміні старих і трохи зношених доларів

Національний банк 20 червня посилив вимоги до банків та обмінників через масові випадки відмови приймати у громадян старі чи зношені банкноти, повідомляє пресслужба регулятора. Зокрема НБУ скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, справжність якої підтверджена.

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"Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив людського фактора на визначення ступеня зношеності банкноти", – сказано в повідомленні.

З банкнотами, які мають ознаки значного зношення, мають здійснюватися операції інкасо.

Також НБУ заборонив фінустановам встановлювати будь-які обмеження щодо року випуску чи номіналу банкнот іноземної валюти, яка є законним платіжним засобом на території відповідної держави.

"У разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, а і як потенційна ознака шахрайської діяльності", – наголосив регулятор.

До порушників застосовуватимуться заходи покарання, зокрема припинення можливості здійснення окремих видів валютних операцій і штрафи:

→ до банків – у розмірі до 400 000 грн і планується його збільшення за суттєві порушення;

→ до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.