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Обмінники збільшили податкові виплати у 37 разів після запровадження авансових податкових внесків

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 15:36
Обмінники збільшили податкові виплати у 37 разів після запровадження авансових податкових внесків - Фото
Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Обмінні пункти валют сплатили 256 млн грн податків після запровадження авансового внеску з податку на прибуток обмінних пунктів. За мирний 2021 рік усі обмінники сплатили 7 млн грн податків, повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев.

Після запровадження авансового внеску кількість обмінників несуттєво зменшилася, здебільшого через порушення компаніями законодавства щодо обміну валюти, додав Гетманцев.

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У листопаді минулого року Верховна Рада зобов'язала небанківські установи, які займаються обміном валюти, з 2023 року сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток.

Цей внесок необхідно сплачувати щомісяця за обмінник.

Його розмір фіксований:

→ три мінімальні зарплати за кожен пункт обміну у великих містах із населенням понад 50 000 мешканців;
→ одна мінімальна зарплата за кожен пункт у решті населених пунктів.

Мінімальна зарплата у 2023 році становить 6700 грн.

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Роман Бриль
податкиобмін валютиобмінникиавансовий податок
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