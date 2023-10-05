Обмінники збільшили податкові виплати у 37 разів після запровадження авансових податкових внесків

Обмінні пункти валют сплатили 256 млн грн податків після запровадження авансового внеску з податку на прибуток обмінних пунктів. За мирний 2021 рік усі обмінники сплатили 7 млн грн податків, повідомив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев.

Після запровадження авансового внеску кількість обмінників несуттєво зменшилася, здебільшого через порушення компаніями законодавства щодо обміну валюти, додав Гетманцев.

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У листопаді минулого року Верховна Рада зобов'язала небанківські установи, які займаються обміном валюти, з 2023 року сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток.

Цей внесок необхідно сплачувати щомісяця за обмінник.

Його розмір фіксований:

→ три мінімальні зарплати за кожен пункт обміну у великих містах із населенням понад 50 000 мешканців;

→ одна мінімальна зарплата за кожен пункт у решті населених пунктів.

Мінімальна зарплата у 2023 році становить 6700 грн.

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