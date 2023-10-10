Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках

Во вторник, 10 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником вырос на 1 коп. и составляет 37,43 грн. Курс продажи не изменился – 38,14 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,6 грн, максимальный – 37,86 грн. Для продажи минимальный курс – 37,8 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составил 39,67 грн. Курс продажи поднялся на 9 коп. до 40,8 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,5 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 43 грн.

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