Долар та євро подорожчали. Курси валют у банках

У вівторок, 10 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках порівняно з понеділком виріс на 1 коп. і складає 37,43 грн. Курс продажу не змінився – 38,14 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,6 грн, максимальний – 37,86 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,8 грн, максимальний – 38,5 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро виріс на 4 коп. і склав 39,67 грн. Курс продажу піднявся на 9 коп. до 40,8 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,5 грн, максимальний – 40,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,1 грн, максимальний – 43 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.