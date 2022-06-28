Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

Во вторник, 28 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,3 коп. и составляет 34,69 грн. Курс продаж вырос на 4,5 коп. и составляет 35,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 35,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 5,2 коп. и составляет 36,28 грн. Средний курс продаж вырос на 5,8 коп. и составляет 37,51 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37,2 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь .

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Анна Ишутина

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