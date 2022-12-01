Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В четверг, 1 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продажи не изменился – 40,44 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,85 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и достиг 40,39 грн. Средний курс продаж поднялся на 10 коп. и составляет 41,55 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,1 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 40,85 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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