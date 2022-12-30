Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

В пятницу, 30 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 15 коп. и составляет 40,05 грн. Курс продажи поднялся на 19 коп. до 40,79 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составил 41,65 грн. Средний курс продаж увеличился на 19 коп. до 42,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 42,45 грн. Для продажи минимальный курс – 42,2 грн, максимальный – 43,53 грн.

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Анна Ішутіна

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