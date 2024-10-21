Доллар и евро подорожали: Какие курсы банки установили на начало недели

Какие наличные курсы для доллара и евро

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Сколько стоит доллар

В понедельник, 21 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. Курс покупки составляет 41,05 грн. Курс продажи – 41,53 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос также на 1 коп. и составляет 44,58 грн. Курс продаж вырос на 2 коп. до 45,31 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,7 грн, максимальный – 45,05 грн. Для продажи минимальный курс – 45,19 грн, а максимальный – 45,5 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого поднялся на 2 коп. и составил 10,1 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 10,65 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,32 грн. Для продажи минимальный курс – 10,47 грн, а максимальный – 11 грн.

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