Долар та євро подорожчали: Які курси банки встановили на початок тижня

Які готівкові курси для долара та євро

Фото: Pexels

Скільки коштує долар

У понеділок, 21 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 1 коп. Курс купівлі складає 41,05 грн. Курс продажу – 41,53 грн.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,5 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро збільшився також на 1 коп. і становить 44,58 грн. Курс продажу виріс на 2 коп. до 45,31 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,7 грн, максимальний – 45,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,19 грн, а максимальний – 45,5 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого піднявся на 2 коп. і склав 10,1 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. до 10,65 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,32 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,47 грн, а максимальний – 11 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.