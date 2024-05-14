Доллар и евро подорожали. Курсы валют в банках
Во вторник, 14 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником вырос на 7 коп. и составляет 39,5 грн. Курс продажи вырос на 5 коп. до 40,02 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,9 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,1 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 17 коп. и составляет 42,49 грн. Курс продаж вырос на 15 коп. до 43,26 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,65 грн, максимальный – 42,9 грн. Для продажи минимальный курс – 43,1 грн, а максимальный – 43,65 грн.
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