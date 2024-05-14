Долар та євро подорожчали. Курси валют у банках

Курс долара виріс на 7 копійок, курс євро – на 17

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У вівторок, 14 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 7 коп. і складає 39,5 грн. Курс продажу зріс на 5 коп. до 40,02 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,9 грн, максимальний – 39,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 17 коп. і становить 42,49 грн. Курс продажу зріс на 15 коп. до 43,26 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,65 грн, максимальний – 42,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,1 грн, а максимальний – 43,65 грн.

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