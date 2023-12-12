Доллар и евро подорожали. Наличные курсы валют

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Во вторник, 12 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 17 коп. и составил 36,98 грн. Курс продажи поднялся на 19 коп. до 37,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,7 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,39 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составляет 39,75 грн. Курс продаж увеличился на 12 коп. до 40,73 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,95 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, а максимальный – 42 грн.

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