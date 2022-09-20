Доллар и евро продолжают дорожать. Курсы валют в банках

Во вторник, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 24 коп. и составляет 40,91 грн. Курс продажи поднялся на 19 коп. и составил 41,59 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,6 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,95 грн, максимальный – 42,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 40,44 грн. Средний курс продаж увеличился на 19 коп. и составляет 41,58 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,49 грн, максимальный – 41,02 грн. Для продажи минимальный курс – 40,88 грн, максимальный – 42,2 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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