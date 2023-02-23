Доллар и евро продолжили дешеветь
23.02.2023, 11:13
Фото: Unsplash
В четверг, 23 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2 коп. и составил 39,24 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. – до 39,85 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,5 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 39,5 грн, максимальный – 40,25 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 9 коп. и составил 41,3 грн. Средний курс продаж опустился на 10 коп. – до 42,2 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,75 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,7 грн, максимальный – 42,6 грн.
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