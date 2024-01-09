Доллар и евро продолжают расти. Наличные курсы валют

Курс доллара вырос на 9 копеек, курс евро – на 10

Фото: Unsplash

Во вторник, 9 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9 коп. и составляет 38,4 грн. Курс продаж повысился на 5 коп. до 39,22 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 38,95 грн, максимальный – 39,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составил 42,02 грн. Курс продаж поднялся на 10 коп. до 43,15 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,3 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,8 грн, а максимальный – 43,6 грн.

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