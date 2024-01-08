Нацбанк наблизив нормативи ліквідності для банківських груп до стандартів ЄС
Національний банк запровадив нормативи ліквідності LCR (англ. Liquidity coverage ratio) та NSFR (англ. Net stable funding ratio) для банківських груп. Про це повідомив пресцентр регулятора.
Для банків пруденційні нормативи ліквідності на консолідованій основі – коефіцієнти покриття ліквідністю (LCRк) та чистого стабільного фінансування (NSFRк) запроваджені в Україні у 2018 та 2019 роках відповідно.
"Упровадження нормативів LCRк та NSFRк для банківських груп є черговим кроком до наближення нормативно-правових актів Національного банку до стандартів Європейського Союзу", – сказано в повідомленні.
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) – норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.
Передбачено поетапне впровадження нових вимог:
→ до 1 жовтня 2024 року банки, які є відповідальними особами банківських груп, мають розробити внутрішньогрупові положення щодо розрахунку коефіцієнтів LCRк та NSFRк;
→ з 1 жовтня 2024 року розпочнеться піврічний тестовий період розрахунку LCRк та NSFRк, з урахуванням результатів якого розглядатиметься питання щодо скасування нормативів поточної ліквідності (Н5к) і короткострокової ліквідності (Н6к);
→ з 1 квітня 2025 року банківські групи мають дотримуватися нормативного значення LCRк та NSFRк у розмірі не менше ніж 100%.
→ з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами;
→ з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною.
За даними НБУ, зараз в Україні 19 визнаних банківських груп і 22, визнання яких припинено.
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Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 5 січня 2024 року №2, яка набирає чинності з 1 квітня 2024 року.
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