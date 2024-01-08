Нацбанк наблизив нормативи ліквідності для банківських груп до стандартів ЄС

Нормативи ліквідності LCR та NSFR для банків запроваджені в Україні у 2018 та 2019 роках відповідно

Фото: НБУ

Національний банк запровадив нормативи ліквідності LCR (англ. Liquidity coverage ratio) та NSFR (англ. Net stable funding ratio) для банківських груп. Про це повідомив пресцентр регулятора.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Для банків пруденційні нормативи ліквідності на консолідованій основі – коефіцієнти покриття ліквідністю (LCRк) та чистого стабільного фінансування (NSFRк) запроваджені в Україні у 2018 та 2019 роках відповідно.

"Упровадження нормативів LCRк та NSFRк для банківських груп є черговим кроком до наближення нормативно-правових актів Національного банку до стандартів Європейського Союзу", – сказано в повідомленні.

Довідка Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) – норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію (далі – чистий очікуваний відтік грошових коштів).



Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) – норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. – норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відтоку грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію (далі – чистий очікуваний відтік грошових коштів).– норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

Передбачено поетапне впровадження нових вимог:

→ до 1 жовтня 2024 року банки, які є відповідальними особами банківських груп, мають розробити внутрішньогрупові положення щодо розрахунку коефіцієнтів LCRк та NSFRк;

→ з 1 жовтня 2024 року розпочнеться піврічний тестовий період розрахунку LCRк та NSFRк, з урахуванням результатів якого розглядатиметься питання щодо скасування нормативів поточної ліквідності (Н5к) і короткострокової ліквідності (Н6к);

→ з 1 квітня 2025 року банківські групи мають дотримуватися нормативного значення LCRк та NSFRк у розмірі не менше ніж 100%.

Довідка Банківська група – це група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається:



→ з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами;

→ з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною.



За – це група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається:→ з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами;→ з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною.За даними НБУ , зараз в Україні 19 визнаних банківських груп і 22, визнання яких припинено.

Читайте також: NV: НБУ готує нові норми для банків одразу після закінчення війни – деталі

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 5 січня 2024 року №2, яка набирає чинності з 1 квітня 2024 року.