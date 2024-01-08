Нацбанк приблизил нормативы ликвидности для банковских групп к стандартам ЕС
Национальный банк ввел нормативы ликвидности LCR (англ. Liquidity coverage ratio ) и NSFR (англ. Net stable funding ratio ) для банковских групп. Об этом сообщил пресс-центр регулятора.
Для банков пруденциальные нормативы ликвидности на консолидированной основе – коэффициенты покрытия ликвидностью (LCRк) и чистого стабильного финансирования (NSFRк), введенные в Украине в 2018 и 2019 годах соответственно.
"Внедрение нормативов LCRк и NSFRк для банковских групп является очередным шагом по приближению нормативно-правовых актов Национального банка к стандартам Европейского Союза", – говорится в сообщении.
Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) – норматив ликвидности, устанавливающий минимально необходимый уровень стабильного финансирования, достаточный для обеспечения финансирования деятельности банка на горизонте один год.
Предусмотрено поэтапное внедрение новых требований:
→ до 1 октября 2024 года банки, которые являются ответственными лицами банковских групп, должны разработать внутригрупповые положения по расчету коэффициентов LCRк и NSFRк;
→ с 1 октября 2024 года начнется полугодовой тестовый период расчета LCRк и NSFRк, с учетом результатов которого будет рассматриваться вопрос об отмене нормативов текущей ликвидности (Н5к) и краткосрочной ликвидности (Н6к);
→ с 1 апреля 2025 года банковские группы должны соблюдать нормативное значение LCRк и NSFRк в размере не менее 100%.
→ из материнского банка и его украинских и иностранных дочерних и/или ассоциированных компаний, являющихся финансовыми учреждениями;
→ из двух или более финансовых учреждений и в которой банковская деятельность предпочтительна.
По данным НБУ, сейчас в Украине 19 признанных банковских групп и 22, признание которых приостановлено.
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Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 5 января 2024 года № 2, которое вступает в силу 1 апреля 2024 года.
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