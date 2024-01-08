Нацбанк приблизил нормативы ликвидности для банковских групп к стандартам ЕС

Нормативы ликвидности LCR и NSFR для банков введены в Украине в 2018 и 2019 годах соответственно

Фото: НБУ

Национальный банк ввел нормативы ликвидности LCR (англ. Liquidity coverage ratio ) и NSFR (англ. Net stable funding ratio ) для банковских групп. Об этом сообщил пресс-центр регулятора.

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Для банков пруденциальные нормативы ликвидности на консолидированной основе – коэффициенты покрытия ликвидностью (LCRк) и чистого стабильного финансирования (NSFRк), введенные в Украине в 2018 и 2019 годах соответственно.

"Внедрение нормативов LCRк и NSFRк для банковских групп является очередным шагом по приближению нормативно-правовых актов Национального банка к стандартам Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Справка Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) – норматив ликвидности, устанавливающий минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 календарных дней с учетом стресс-сценария (далее – чистый ожидаемый отток денежных средств).



Коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) – норматив ликвидности, устанавливающий минимально необходимый уровень стабильного финансирования, достаточный для обеспечения финансирования деятельности банка на горизонте один год. – норматив ликвидности, устанавливающий минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 календарных дней с учетом стресс-сценария (далее – чистый ожидаемый отток денежных средств).– норматив ликвидности, устанавливающий минимально необходимый уровень стабильного финансирования, достаточный для обеспечения финансирования деятельности банка на горизонте один год.

Предусмотрено поэтапное внедрение новых требований:

→ до 1 октября 2024 года банки, которые являются ответственными лицами банковских групп, должны разработать внутригрупповые положения по расчету коэффициентов LCRк и NSFRк;

→ с 1 октября 2024 года начнется полугодовой тестовый период расчета LCRк и NSFRк, с учетом результатов которого будет рассматриваться вопрос об отмене нормативов текущей ликвидности (Н5к) и краткосрочной ликвидности (Н6к);

→ с 1 апреля 2025 года банковские группы должны соблюдать нормативное значение LCRк и NSFRк в размере не менее 100%.

Справка Банковская группа – это группа юридических лиц, имеющих общего контролера, состоящего:



→ из материнского банка и его украинских и иностранных дочерних и/или ассоциированных компаний, являющихся финансовыми учреждениями;

→ из двух или более финансовых учреждений и в которой банковская деятельность предпочтительна.

Банковская группа – это группа юридических лиц, имеющих общего контролера, состоящего:→ из материнского банка и его украинских и иностранных дочерних и/или ассоциированных компаний, являющихся финансовыми учреждениями;→ из двух или более финансовых учреждений и в которой банковская деятельность предпочтительна. По данным НБУ, сейчас в Украине 19 признанных банковских групп и 22, признание которых приостановлено.

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Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 5 января 2024 года № 2, которое вступает в силу 1 апреля 2024 года.