Долар та євро продовжують зростати. Готівкові курси валют

Курс долара зріс на 9 копійок, курс євро – на 10

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У вівторок, 9 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 9 коп. і становить 38,4 грн. Курс продажу підвищився на 5 коп. до 39,22 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38 грн, максимальний – 38,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,95 грн, максимальний – 39,7 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 7 коп. і становить 42,02 грн. Курс продажу піднявся на 10 коп. до 43,15 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,3 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,8 грн, а максимальний – 43,6 грн.

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