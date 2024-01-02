Доллар и евро продолжили дорожать. Курсы валют в банках

Курс доллара вырос на 16 коп, а курс евро – на 12

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Во вторник, 2 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 10 коп. и составляет 38,13 грн. Курс продаж повысился на 16 коп. до 38,98 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,85 грн, максимальный – 38,4 грн. Для продажи минимальный курс – 38,6 грн, максимальный – 39,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 41,98 грн. Курс продаж поднялся на 10 коп. до 43,15 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,7 грн, максимальный – 42,45 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, а максимальный – 43,8 грн.

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