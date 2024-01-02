Долар та євро продовжили дорожчати. Курси валют у банках

Курс долара виріс на 16 коп, а курс євро – на 12

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У вівторок, 2 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з пєятницею, виріс на 10 коп. і складає 38,13 грн. Курс продажу підвищився на 16 коп. до 38,98 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,85 грн, максимальний – 38,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,6 грн, максимальний – 39,5 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 12 коп. і складає 41,98 грн. Курс продажу піднявся на 10 коп. до 43,15 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,7 грн, максимальний – 42,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,75 грн, а максимальний – 43,8 грн.

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