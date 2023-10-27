Доллар и евро снова дешевеют. Курс валют НБУ
27.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 27 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 2 копейки до 36,5082/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 15 копеек – 38,4687/евро.
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