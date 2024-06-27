Доллар и евро снова дешевеют. Наличные курсы

Курсы доллара и евро в банках опустились

Фото: Spotify.com

В четверг, 27 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2 коп. и составляет 40,38 грн. Курс продаж снизился также на 2 коп. — до 40,9 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,75 грн, максимальный – 40,55 грн. Для продажи минимальный курс – 40,76 грн, максимальный – 41,05 грн.

Средний курс покупки евро опустился на 8 коп. и составляет 43,2 грн. Курс продажи снизился на 7 коп. — до 43,98 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,25 грн, максимальный – 43,55 грн. Для продажи минимальный курс – 43,7 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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