Долар та євро знову дешевшають. Готівкові курси

Курси долара та євро в банках опустилися

Фото: Spotify.com

У четвер, 27 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 2 коп. і складає 40,38 грн. Курс продажу знизився також на 2 коп. — до 40,9 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,75 грн, максимальний – 40,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,76 грн, максимальний – 41,05 грн.

Середній курс купівлі євро опустився на 8 коп. і становить 43,2 грн. Курс продажу зменшився на 7 коп. — до 43,98 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,25 грн, максимальний – 43,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,7 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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