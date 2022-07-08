Доллар и евро снова дорожают. Наличные курсы валют

В пятницу, 8 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 30,3 коп. и составляет 34,89 грн. Курс продаж вырос на 34,8 коп. и составляет 35,81 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 35,8 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 20,5 коп. и составляет 35,38 грн. Средний курс продаж увеличился на 17,3 коп. и составляет 36,76 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 36,2 грн. Для продажи минимальный курс – 35,75 грн, максимальный – 37,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь .

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Анна Ишутина

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