Доллар и евро снова дорожают. Наличные курсы в банках

Курсы доллара и евро в банках выросли

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 2 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11 коп. и составляет 40,45 грн. Курс продаж увеличился на 8 коп. до 40,94 грн.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,85 грн, максимальный – 41,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составляет 43,39 грн. Курс продаж повысился на 11 коп. до 44,15 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,6 грн, максимальный – 43,8 грн. Для продажи минимальный курс – 43,95 грн, а максимальный – 44,5 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.