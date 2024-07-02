Долар та євро знову дорожчають. Готівкові курси в банках

Курси долара та євро в банках виросли

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 2 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 11 коп. і складає 40,45 грн. Курс продажу збільшився на 8 коп. до 40,94 грн.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,8 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,85 грн, максимальний – 41,1 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 14 коп. і становить 43,39 грн. Курс продажу підвищився на 11 коп. до 44,15 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,6 грн, максимальний – 43,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,95 грн, а максимальний – 44,5 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.