Доллар и евро снова подешевели. Наличные курсы валют
13.02.2023, 11:06
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3 коп. и составил 39,53 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 40,18 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс 39,7 грн, максимальный – 40,55 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 15 коп. и составил 41,87 грн. Средний курс продаж опустился на 16 коп. до 42,85 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,35 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,4 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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