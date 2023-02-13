Доллар и евро снова подешевели. Наличные курсы валют

В понедельник, 13 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3 коп. и составил 39,53 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 40,18 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс 39,7 грн, максимальный – 40,55 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 15 коп. и составил 41,87 грн. Средний курс продаж опустился на 16 коп. до 42,85 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,35 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,3 грн, максимальный – 43,4 грн.

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Анна Ішутіна

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