Миссия МВФ начала работу в Украине: планируется пересмотр мониторинговой программы

В понедельник, 13 февраля, миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем начинает дискуссии с представителями властей Украины, сообщили в фонде.

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Цель миссии – подготовка мониторинговой программы.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием совета директоров", – заявил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

Украина рассчитывает, что деньги МВФ начнут поступать в Украину еще во втором квартале 2023 года.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.

21 октября 2022 года по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, которая не предусматривает выделение кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).

В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины.

Наталія Софієнко

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