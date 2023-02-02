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Минфин рассчитывает на деньги МВФ со второго квартала

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 17:56
Минфин рассчитывает на деньги МВФ со второго квартала - Фото
Фото: пресс-служба Минфина

Министерство финансов рассчитывает быстро договориться с Международным валютным фондом о новой кредитной программе после нынешней мониторинговой и начать получать финансирование со второго квартала 2023 года. Об этом сказал министр Сергей Марченко на совместном заседании правительства и коллегии Еврокомиссии в четверг.

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"Макрофинансовая помощь ЕС в размере 18 млрд евро и $9,9 млрд грантового финансирования от США – это большое достижение наших партнеров и мощная поддержка Украины, но дефицит остается около $10 млрд. Мы надеемся, что успешная реализация мониторинговой программы откроет путь к полноценной новой программе МВФ с соответствующим финансированием со второго квартала текущего года. Это поможет нам закрыть оставшийся разрыв", – сказал Марченко.

Он заявил, что внешняя поддержка продолжает оставаться жизненно необходимой для Украины, а стабильное исполнение бюджета – ключевое условие для сохранения страны и противостояния России.

Марченко сказал, что еще год назад у экономики Украины была прочная основа: соотношение долга к ВВП составляло менее 50%, а дефицит бюджета был на уровне 3,5%.

Полномасштабное российское вторжение ее разрушило. Урон, нанесенный экономике войной, привел к ее сокращению на 30,3%, а инфляция подскочила до 26,6%.

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • 21 октября 2022 года по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, которая не предусматривает выделение кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
  • В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины.
Андрій Водяний
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