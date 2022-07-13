Доллар и евро снова подорожали. Курсы валют в банках

В среду, 13 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 23,4 коп. и составляет 36,17 грн. Курс продаж вырос на 34,3 коп. и составляет 37,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 21,5 коп. и составляет 36,2 грн. Средний курс продаж вырос на 22,2 коп. и составляет 37,63 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – 35 грн, максимальный – 38,2 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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