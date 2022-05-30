Доллар и евро снова подорожали. Наличные курсы валют

В понедельник, 30 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 15,3 коп. и составляет 35,11 грн. Курс продажи упал на 5,3 коп. и составляет 36,34 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 36,1 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 37 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 25,9 коп. и составляет 37,14 грн. Средний курс продажи вырос на 12,8 коп. и составляет 38,87 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 38,3 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 39,6 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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