Доллар и евро снова подорожали. Наличные курсы валют

В четверг, 16 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,6 коп. и составляет 34,71 грн. Курс продаж вырос на 5,7 коп. составляет 35,61 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 35,51 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 36,13 грн. Средний курс продаж вырос на 5,3 коп. и составляет 37,47 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 35,75 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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