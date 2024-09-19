Доллар и евро снова подорожали. Курсы валют по банкам

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В четверг, 19 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составляет 41,29 грн. Курс продаж повысился на 2 коп. до 41,8 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,75 грн, максимальный – 41,6 грн. Для продажи минимальный курс – 41,7 грн, максимальный – 42 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 45,82 грн. Курс продажи поднялся на 4 коп. до 46,6 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,95 грн, максимальный – 46,2 грн. Для продажи минимальный курс – 46,45 грн, а максимальный – 46,8 грн.

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