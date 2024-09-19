Долар та євро знову подорожчали. Курси валют у банках

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У четвер, 19 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 3 коп. і складає 41,29 грн. Курс продажу підвищився на 2 коп. — до 41,8 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,75 грн, максимальний – 41,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,7 грн, максимальний – 42 грн.

Середній курс купівлі євро збільшився на 2 коп. і становить 45,82 грн. Курс продажу піднявся на 4 коп. — до 46,6 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,95 грн, максимальний – 46,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,45 грн, а максимальний – 46,8 грн.

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