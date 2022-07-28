Доллар и евро в банках дорожают

В четверг, 28 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, возрос на 29 коп. и составляет 39,21 грн. Курс продаж увеличился на 41 коп. и составляет 40,3 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро возрос на 32 коп. и составляет 39,47 грн. Средний курс продаж поднялся на 46 коп. и составляет 40,87 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,25 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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