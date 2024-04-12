Доллар и евро в банках дорожают

Курс доллара вырос на 16 копеек, курс евро – на 4

Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В пятницу, 12 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 16 коп. и составил 39,03 грн. Курс продаж повысился на 14 коп. до 39,53 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,35 грн, максимальный – 39,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,4 грн, максимальный – 39,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составляет 41,96 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 42,77 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,15 грн, максимальный – 42,3 грн. Для продажи минимальный курс – 42,6 грн, а максимальный – 42,95 грн.

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