Долар та євро в банках дорожчають

Курс долара зріс на 16 копійок, курс євро – на 4

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У п’ятницю, 12 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти четверга, зріс на 16 коп. і становить 39,03 грн. Курс продажу підвищився на 14 коп. до 39,53 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,35 грн, максимальний – 39,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,4 грн, максимальний – 39,7 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро збільшився на 4 коп. і становить 41,96 грн. Курс продажу зріс на 1 коп. до 42,77 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,15 грн, максимальний – 42,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,6 грн, а максимальний – 42,95 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.