Доллар и евро в банках еще подешевели

Во вторник, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1 коп. и составляет 41,38 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. и составил 42,31 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,9 грн, максимальный – 42,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, максимальный – 42,8 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро свалился на 25 коп. и составляет 39,78 грн. Средний курс продаж снизился на 29 коп. и составляет 41,01 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,8 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.