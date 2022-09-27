Доллар и евро в банках еще подешевели
27.09.2022, 11:15
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1 коп. и составляет 41,38 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. и составил 42,31 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,9 грн, максимальный – 42,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, максимальный – 42,8 грн.
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Средний курс покупки евро свалился на 25 коп. и составляет 39,78 грн. Средний курс продаж снизился на 29 коп. и составляет 41,01 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,8 грн.
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