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В Таджикистане прекратили обслуживание российских банковских карт "Мир"

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 19:48
В Таджикистане прекратили обслуживание российских банковских карт
Платежная система "Мир" (Фото: depositphotos)

Один из крупнейших банков Таджикистана Душанбе Сити Банк приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" из-за технических причин. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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В банке отмечают, что сбои продолжаются с 24 сентября. В связи с этим банк прекратил обслуживание карт в банкоматах и в POS-терминалах.

При этом о сроках возобновления работы в банке не сообщается.

В сентябре Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) заявляло, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций.

В частности, это касается расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

Ранее об отказе от карт "Мир" объявили некоторые банки Турции, Казахстана и Вьетнама и Узбекистана

  • В августе, после того как пять турецких банков подсоединились к платежной системе "Мир", стало известно о письме заместителя министра финансов США Уолли Адеемо, в котором было предупреждение турецким компаниям о риске попасть во вторичные санкции за сотрудничество с Россией.
  • Уже в сентябре частные турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".
Наталія Фреїк
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Россия таджикистан карта мира банковские карты
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