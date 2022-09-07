Доллар и евро в банках подешевели

В среду, 7 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3 коп. и составляет 39,96 грн. Курс продаж не изменился и достиг 40,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,3 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 7 коп. и составляет 39,56 грн. Средний курс продаж упал на 8 коп. и достиг 40,54 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,91 грн, максимальный – 41 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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